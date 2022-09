“Ma abbiamo sentito bene?”. Tg La7, clamorosa gaffe della conduttrice durante la diretta (Di martedì 27 settembre 2022) Incredibile errore televisivo per la giornalista Bianca Caterina Bizzarri del Tg di La7. Nel corso della sua conduzione delle 13.30 nella giornata di martedì 27 settembre, ha iniziato il discorso con una gaffe clamorosa che ha lasciato tutti senza parole. Poi la conduttrice ha chiesto scusa, ma ormai era troppo tardi e il video è stato diffuso ovunque sul web. In tanti hanno ironizzato sull’accaduto e chissà se lei non beccherà qualche rimprovero dai vertici, nonostante comunque sia sembrato effettivamente solo un lapsus. Bianca Caterina Bizzarri del Tg La7 è stata protagonista di una gaffe inaspettata, ma poi si è prontamente scusata. A proposito di imbarazzi in diretta, a Mattino Cinque si sono udite delle parolacce e Federica Panicucci è rimasta scossa. Charlie Gnocchi ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Incredibile errore televisivo per la giornalista Bianca Caterina Bizzarri del Tg di La7. Nel corsosua conduzione delle 13.30 nella giornata di martedì 27 settembre, ha iniziato il discorso con unache ha lasciato tutti senza parole. Poi laha chiesto scusa, ma ormai era troppo tardi e il video è stato diffuso ovunque sul web. In tanti hanno ironizzato sull’accaduto e chissà se lei non beccherà qualche rimprovero dai vertici, nonostante comunque sia sembrato effettivamente solo un lapsus. Bianca Caterina Bizzarri del Tg La7 è stata protagonista di unainaspettata, ma poi si è prontamente scusata. A proposito di imbarazzi in, a Mattino Cinque si sono udite delle parolacce e Federica Panicucci è rimasta scossa. Charlie Gnocchi ha ...

