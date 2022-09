L'incredibile partita di Luis Figo a 6mila metri di altitudine: è record! (Di martedì 27 settembre 2022) Una partita da Guinnes dei primati. L'ex campione portoghese, vincitore del Pallone d'Oro 2000, ha partecipato a una sfida davvero particolare su di ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 27 settembre 2022) Unada Guinnes dei primati. L'ex campione portoghese, vincitore del Pallone d'Oro 2000, ha partecipato a una sfida davvero particolare su di ...

OliGiroud9fan : @BisInterista Siete interessati più voi alla partita del Portogallo che noi, incredibile - chiararamundo2 : RT @TuttocalcioS: PORTIAMO A CASA UNA PARTITA FOLLE!!! L'#Italvolley femminile ???? batte a fatica 3-1 il Belgio ???? in una partita incredibil… - BananitaMayu : RT @TuttocalcioS: PORTIAMO A CASA UNA PARTITA FOLLE!!! L'#Italvolley femminile ???? batte a fatica 3-1 il Belgio ???? in una partita incredibil… - mimanda_picone : RT @TuttocalcioS: PORTIAMO A CASA UNA PARTITA FOLLE!!! L'#Italvolley femminile ???? batte a fatica 3-1 il Belgio ???? in una partita incredibil… - AgostinoIorio1 : RT @TuttocalcioS: PORTIAMO A CASA UNA PARTITA FOLLE!!! L'#Italvolley femminile ???? batte a fatica 3-1 il Belgio ???? in una partita incredibil… -