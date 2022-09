Lega, Salvini “Proporrò Bossi senatore a vita” (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Secondo il segretario della Lega Matteo Salvini, Umberto Bossi, che non è stato rieletto in Parlamento, dovrebbe essere nominato senatore a vita. “Bossi senatore a vita? Sarebbe il giusto riconoscimento – afferma Salvini – dopo trentacinque anni al servizio della Lega e del Paese. Porterò avanti personalmente, sicuramente con l'appoggio non solo della Lega ma di tantissimi italiani, questa proposta”.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Secondo il segretario dellaMatteo, Umberto, che non è stato rieletto in Parlamento, dovrebbe essere nominato. “? Sarebbe il giusto riconoscimento – afferma– dopo trentacinque anni al servizio dellae del Paese. Porterò avanti personalmente, sicuramente con l'appoggio non solo dellama di tantissimi italiani, questa proposta”.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

