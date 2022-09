La nuova perla della Polonia con cui Lewandowski ha le allucinazioni: Jakub Kiwior (Di martedì 27 settembre 2022) 2022-09-27 18:28:07 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Jakub Kiwior (Tychy, 2000) è uno di quei giocatori che esce dal nulla. È un difensore centrale (sebbene possa giocare come centrocampista, lo ha fatto con Thiago Motta in panchina), ha 22 anni, gioca in serie A ed è un nazionale a pieno titolo per la Polonia. Essere in Coppa del Mondo. A così giovane età e con un curriculum così rispettabile, però, si può dire di più: ha giocato in Polonia, Belgio, Slovacchia… e ora, in Italia. “Kiwior è già una realtà, ha un grande potenziale. L’ho notato durante il riscaldamento prima della partita contro l’Olanda… Ho chiesto: ‘Chi è?’ Poi l’ho visto durante la partita ed è stato straordinario. “ Queste le parole di Robert ... Leggi su justcalcio (Di martedì 27 settembre 2022) 2022-09-27 18:28:07 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione:(Tychy, 2000) è uno di quei giocatori che esce dal nulla. È un difensore centrale (sebbene possa giocare come centrocampista, lo ha fatto con Thiago Motta in panchina), ha 22 anni, gioca in serie A ed è un nazionale a pieno titolo per la. Essere in Coppa del Mondo. A così giovane età e con un curriculum così rispettabile, però, si può dire di più: ha giocato in, Belgio, Slovacchia… e ora, in Italia. “è già una realtà, ha un grande potenziale. L’ho notato durante il riscaldamento primapartita contro l’Olanda… Ho chiesto: ‘Chi è?’ Poi l’ho visto durante la partita ed è stato straordinario. “ Queste le parole di Robert ...

perla_zanellato : Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba. - R.W.E #buongiorno - pierluigi1899 : @IlarioDiGiovamb @GiorgiaMeloni Quindi chi non parla per i due giorni successivi al voto è perché già sta lavorando… - AlessandroLod18 : RT @gooblin73_83196: @pietroraffa Si ricorda x caso chi ha votato questa nuova 'perla' di legge elettorale??? ?????????????? - Vinat96183718 : l’attacco dei giganti on Instagram: “Trovata una nuova perla di attack on titan vs attack on titan junior high?? Sas… - gooblin73_83196 : @pietroraffa Si ricorda x caso chi ha votato questa nuova 'perla' di legge elettorale??? ?????????????? -