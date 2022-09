La ‘folle spesa’ del principe Harry per raggiungere la Regina Elisabetta | i retroscena

(Di martedì 27 settembre 2022) Ad ormai diversi giorni dai solenni funerali della, emergono nuove indiscrezioni in merito ad alcune decisioni dei suoi parenti. Ed in queste ore gli occhi sono puntati sulSi continua a parlare deilegati ai giorni più difficili per Buckingham Palace, quelli relativi alle ultime ore dellae L'articolo NewNotizie.it.

CorteggioM : 7 anni fa mi davano del folle ad inscatolato casa mettere j pannelli sul tetto ebin giardino con due accumulator… - adealdis : @vanabeau @999nuvola Sopravvissuti fino a un certo punto. Insieme hanno deciso quota100 e il reddito di cittadinanz… - mikireush87 : @davcarretta Illudersi che prima ne avesse è roba folle. Dipendiamo dagli acquisti di titoli pubblici iniziati dal… - DarioMancini13 : @And01ferrari @DSantanche I competenti per fortuna erano gli altri... Debito ??, green pass?? x lavorare e vivere no… - DoctorM77 : @Anakin77cr Quella fu una misura ahimè emergenziale, dovevamo trovare modi per pagare il debito (=vicini al fallime… -

Di Daniele - 27/09/2022 Ad ormai diversi giorni dai solenni funerali della Regina Elisabetta, emergono nuove indiscrezioni in merito ad alcune decisioni dei suoi parenti. Ed in queste ore gli occhi ...... perché in tal modo si potrà evitare di far pagare ai consumatori il prezzodel gas avuto nel ... quindi senza il nuovo adeguamento), con laper l'energia salita nel biennio 2021 - 2022 ...