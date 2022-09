La Chiesa promette severità e vuole nuove regole

Leggi su agi

(Di martedì 27 settembre 2022) AGI - In altri tempi sarebbero bastate le indicazioni della vigilia e, se non sufficienti, sarebbero state fatte bastare lo stesso. Questa volta no, vuoi perchè la circostanza non ha precedenti vuoi perché anche i vertici dellaitaliana non sono più quelli di prima. Fatto sta che, dopo un giorno di riflessione passato ad analizzare l'esito del voto e le sue concause, il cardinal Matteo Zuppi presidente della Cei ha ripreso e ribadito quello che era stato detto dalla Conferenza Episcopale a ridosso delle elezioni politiche. Ma riprendendolo - e questo ha l'aria di essere il nocciolo della faccenda - ha espunto, da quelle lunghe pagine un po' verbose, la sintesi dei passi importanti, dando loro nuova forza e nuovo impulso. Non si immagini che quello di Zuppi al nascituro governo italiano sia un altolà assimilabile ad una vecchia copertina di Famiglia Cristiana ...