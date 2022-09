Italia Under 20: 3-0 alla Svizzera (Di martedì 27 settembre 2022) La Nazionale Under 20 regola i pari età della Svizzera con un secco 3-0. Montevago apre le marcature al 36’, raddoppia Fabbian... Leggi su calciomercato (Di martedì 27 settembre 2022) La Nazionale20 regola i pari età dellacon un secco 3-0. Montevago apre le marcature al 36’, raddoppia Fabbian...

Federvolley : #EuroVolleyU20M Un'altra notte magica ???? La Nazionale???? Under 20 è CAMPIONE D'EUROPA???????? #ItaliaPolonia 3-2 TANTI… - SimoneAlliva : C’è questo sondaggio su come sarebbero andate le elezioni se a votare fossero stati gli studenti della #Bocconi. 3… - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY L'#Italia è campione d'Europa under 20 maschile Battuta la Polonia 3-2. Sesto oro europeo giovanil… - ForaAndrea : RT @MassimoUngaro: Azione-Italia Viva primo partito tra gli elettori under 25. Un dato molto incoraggiante che non stupisce avendo noi il p… - rosarioT1970 : RT @MassimoUngaro: Azione-Italia Viva primo partito tra gli elettori under 25. Un dato molto incoraggiante che non stupisce avendo noi il p… -