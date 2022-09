“Il vero motivo”. Rampini dice tutto sugli attacchi dagli Usa a Meloni (Di martedì 27 settembre 2022) Nel corso della puntata del 26 settembre di Quarta Repubblica, il talk show del lunedì sera di Rete4 condotto da Nicola Porro si discute del profilo internazionale di Giorgia Meloni. Valentina Furlanetto, giornalista di Radio24 non nasconde le proprie preoccupazioni per il futuro del Paese e porta il discorso sulla locuzione “Dio, patria e famiglia”, parlando di un pericolo fascismo legato al successo di Fratelli d'Italia. Il primo a smentirla è il politologo Alessandro Campi, che nega in ogni maniera che si possa parlare di fascismo nelle idee di Meloni, come già aveva fatto in passato: “Lo spettro del fascismo è stato appiccato alle personalità più strane. Ora tocca a Meloni”. Anche Federico Rampini, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, vede quei temi più come un marchio di fabbrica dei ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) Nel corso della puntata del 26 settembre di Quarta Repubblica, il talk show del lunedì sera di Rete4 condotto da Nicola Porro si discute del profilo internazionale di Giorgia. Valentina Furlanetto, giornalista di Radio24 non nasconde le proprie preoccupazioni per il futuro del Paese e porta il discorso sulla locuzione “Dio, patria e famiglia”, parlando di un pericolo fascismo legato al successo di Fratelli d'Italia. Il primo a smentirla è il politologo Alessandro Campi, che nega in ogni maniera che si possa parlare di fascismo nelle idee di, come già aveva fatto in passato: “Lo spettro del fascismo è stato appiccato alle personalità più strane. Ora tocca a”. Anche Federico, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, vede quei temi più come un marchio di fabbrica dei ...

