Il principe Harry, l’amore per la nonna e quell’autobiografia “scomoda” in uscita (Di martedì 27 settembre 2022) La morte della regina Elisabetta II ha sconvolto tanti, ma soprattutto i familiari e tra questi il principe Harry da sempre considerato il nipote preferito, sebbene sia il più ribelle. Proprio quest’ultimo, dopo aver lasciato il Regno Unito per trasferirsi in California, è entrato in rotta di collisione con la famiglia reale e, dalle indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane, sembra che i rapporti più tesi siano con il padre re Carlo. Proprio per questo motivo sembra che Harry stia cercando di modificare l’autobiografia in uscita per “salvare” la Regina. Harry per la pubblicazione della sua autobiografia “Intimo e sincero” ha già incassato 20 milioni di dollari, cifra non da poco. Sono molti quelli pronti a scommettere che un’offerta simile presupponga un contenuto bomba. La pubblicazione ... Leggi su diredonna (Di martedì 27 settembre 2022) La morte della regina Elisabetta II ha sconvolto tanti, ma soprattutto i familiari e tra questi ilda sempre considerato il nipote preferito, sebbene sia il più ribelle. Proprio quest’ultimo, dopo aver lasciato il Regno Unito per trasferirsi in California, è entrato in rotta di collisione con la famiglia reale e, dalle indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane, sembra che i rapporti più tesi siano con il padre re Carlo. Proprio per questo motivo sembra chestia cercando di modificare l’autobiografia inper “salvare” la Regina.per la pubblicazione della sua autobiografia “Intimo e sincero” ha già incassato 20 milioni di dollari, cifra non da poco. Sono molti quelli pronti a scommettere che un’offerta simile presupponga un contenuto bomba. La pubblicazione ...

