leggo.it

Leggi anche > Lotteria, cani mangiano il biglietto vincente: coppia ottiene lo stesso il premio, ecco come La donna ha raccontato che, come spesso succedeva, stava dormendo con il, quando ...Leggi anche > Lotteria, cani mangiano il biglietto vincente: coppia ottiene lo stesso il premio, ecco come La donna ha raccontato che, come spesso succedeva, stava dormendo con il, quando ... Il cagnolino le defeca in bocca durante il sonno, 51enne ricoverata con urgenza in ospedale Una donna è stata ricoverata per tre giorni in ospedale dopo che il suo cagnolino le ha defecato in faccia durante il sonno. Amanda Gommo, 51 ...