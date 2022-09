I trimestre 2022, Kìron: prosegue la crescita dei mutui attivi circolanti (Di martedì 27 settembre 2022) MILANO – Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, ha analizzato i dati di Banca d’Italia relativi allo stock di mutui in essere concessi alle famiglie italiane per l’acquisto dell’abitazione. Nei primi tre mesi del 2022 si è registrato lo stock di mutui in essere più alto di sempre pari a 363.437 milioni di euro. Il passo con il quale crescono le consistenze è in linea con quanto rilevato nelle precedenti rilevazioni: +5,7% su base annua (+1,14% su base trimestrale). Alla luce dei tassi di mercato coi quali sono stati collocati i finanziamenti durante gli ultimi quattro anni, lo stock dei mutui circolanti è in buona parte composta da finanziamenti a tasso fisso, il che presuppone un minor rischio sia in capo alle famiglie che in capo agli istituti ... Leggi su lopinionista (Di martedì 27 settembre 2022) MILANO –Partner SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, ha analizzato i dati di Banca d’Italia relativi allo stock diin essere concessi alle famiglie italiane per l’acquisto dell’abitazione. Nei primi tre mesi delsi è registrato lo stock diin essere più alto di sempre pari a 363.437 milioni di euro. Il passo con il quale crescono le consistenze è in linea con quanto rilevato nelle precedenti rilevazioni: +5,7% su base annua (+1,14% su base trimestrale). Alla luce dei tassi di mercato coi quali sono stati collocati i finanziamenti durante gli ultimi quattro anni, lo stock deiè in buona parte composta da finanziamenti a tasso fisso, il che presuppone un minor rischio sia in capo alle famiglie che in capo agli istituti ...

petergomezblog : Lavoro povero, sempre più contratti brevissimi: nel II trimestre il 13% è durato un solo giorno, quasi 4 su 10 meno… - Lopinionista : I trimestre 2022, Kìron: prosegue la crescita dei mutui attivi circolanti - AleSper : A breve cioè il 30 settembre per il trimestre ott-nov-dic. Questo perché si è passati da un PUN 2022 di 50€/MWh a u… - AleSper : @dottorbarbieri A breve cioè il 30 settembre per il trimestre ott-nov-dic. Questo perché si è passati da un PUN 202… - TrasportiItalia : Arrivano chiarimenti dall' @AdmGov sulle modalità di presentazione delle domande per l’accesso al credito d’imposta… -