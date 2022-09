Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini affronta Sofia Giaele: "Hai sputato veleno, non me l'aspettavo" (Di martedì 27 settembre 2022) Ginevra Lamborghini delusa dal comportamento ambiguo assunto da Sofia Giaele al Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di martedì 27 settembre 2022)delusa dal comportamento ambiguo assunto daalVip.

emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - GrandeFratello : Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi pre… - NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - IsaeChia : Grande Fratello Vip 7: l’opinione di @Chiara_Bonati sulla terza puntata #GFVIP - AngeriMarinella : @ChiquitaBananaF Il grande fratello vip di questo anno non mi piace manca Soleil forza di idee -