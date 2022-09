Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi: “La chirurgia estetica? Che meraviglia” (Di martedì 27 settembre 2022) Nella casa del Grande Fratello, Elenoire Ferruzzi è il personaggio maggiormente discusso. Icona trans e attivista dei diritti LGBTQ+, ritiene che il suo corpo sia un’opera d’arte e combatte discriminazioni o pregiudizi legati al cambio di sesso. Durante il programma, ha spesso raccontato della trasformazione che ha iniziato ad affrontare all’età di 16 anni. Da Massimo a Elenoire, il percorso non è stato semplice e non sono mancati bullismo e vari ostacoli da superare. Con il tempo, però, la gieffina ha plasmato il suo fisico, fino a star bene con sé stessa. “Io ero esattamente una bambina in un corpo sbagliato”, ha spiegato nella casa più spiata d’Italia. E, infatti, non ha mai nascosto la sua approvazione per la chirurgia estetica, ricorrendo a diverse operazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Nella casa delè il personaggio maggiormente discusso. Icona trans e attivista dei diritti LGBTQ+, ritiene che il suo corpo sia un’opera d’arte e combatte discriminazioni o pregiudizi legati al cambio di sesso. Durante il programma, ha spesso raccontato della trasformazione che ha iniziato ad affrontare all’età di 16 anni. Da Massimo a, il percorso non è stato semplice e non sono mancati bullismo e vari ostacoli da superare. Con il tempo, però, la gieffina ha plasmato il suo fisico, fino a star bene con sé stessa. “Io ero esattamente una bambina in un corpo sbagliato”, ha spiegato nella casa più spiata d’Italia. E, infatti, non ha mai nascosto la sua approvazione per la, ricorrendo a diverse operazioni ...

