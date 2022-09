Francesco Bellomo | l’ex magistrato è stato prosciolto dalle accuse di stalking e violenza privata per 3 casi | “Il fatto non sussiste”

(Di martedì 27 settembre 2022)di: “ilnon”. È quanto disposto dal giudice per l’udienza preliminare di Bergamo, Vito Di Vita, per tre dei quattroche riguardavano le allieve della scuola per magistrati di. Per il quarto caso, invece, l’accusa è stata derubricata in tentatae il fascicolo ètrasferito a Massa Carrara per competenza territoriale, perché è lì che si sarebbe verificato il reato come ha dichiarato l’avvocato delconsigliere di, Beniamino Migliucci. Per questa vicenda ...

Il magistrato, 52 anni, giudice barese del Consiglio di Stato, sospeso dall'incarico nel 2017, è stato assolto dall'accusa di stalking nei confronti di 3 ex allieve della scuola per aspiranti magistrati. Il gup di Bergamo Vito Di Vita ha disposto il non luogo a procedere perché «il fatto non sussiste» nei confronti dell'ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo, accusato di stalking e violenza privata.