Dopo la performance dell'estate 2022, Leonardo Hotels pianifica l'espansione in Italia (Di martedì 27 settembre 2022) Tutti i segnali indicano una continua crescita in Italia per Leonardo Hotels Central Europe che ha registrato un'estate 2022 molto positiva, con tassi di occupazione che hanno superato i livelli pre-pandemia in quasi tutte le strutture Italiane, grazie all'aumento della domanda interna e al ritorno dei turisti internazionali in Italia. Leonardo Hotels offre 5 diverse opzioni di alloggi in Italia: due hotel a Milano (NYX Hotel Milan e Leonardo Milan City Center), uno a Roma (Leonardo Boutique Rome Termini), una proprietà a Venezia Mestre aperta prima della pandemia nel 2019 (Leonardo Royal Venice Mestre) e una a Verona (Leonardo Hotel Verona) operativa da luglio ...

