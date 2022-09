De Magistris senza casa non si arrende al flop (1,4%) e sogna di battere le destre: “Inizio straordinario” (Di martedì 27 settembre 2022) L’ottimismo della volontà o la forza della disperazione. Luigi De Magistris, sonoramente sconfitto dalle urne e fuori dal Parlamento, non si rassegna. L’ex sindaco di Napoli deve accontentarsi di un misero 1,4% per la sua nuova creatura, Unione popolare, composta da Dema, Potere al Popolo e Rifondazione comunista. Un risultato ampiamente al di sotto delle speranzose aspettative di raggiungere la soglia di sbarramento. Eppure l’ex pm parla del flop come di un successo potenziale. È convinto che per Unione popolare ci sarà un futuro splendente, capace addirittura di battere le destre. E di competere alla nascita di un campo aperto di sinistra. De Magistris non molla: Inizio straordinario Perdente anche nella sua Napoli, dove l’ex pm ha i legami più forti, si atteggia a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 settembre 2022) L’ottimismo della volontà o la forza della disperazione. Luigi De, sonoramente sconfitto dalle urne e fuori dal Parlamento, non si rassegna. L’ex sindaco di Napoli deve accontentarsi di un misero 1,4% per la sua nuova creatura, Unione popolare, composta da Dema, Potere al Popolo e Rifondazione comunista. Un risultato ampiamente al di sotto delle speranzose aspettative di raggiungere la soglia di sbarramento. Eppure l’ex pm parla delcome di un successo potenziale. È convinto che per Unione popolare ci sarà un futuro splendente, capace addirittura dile. E di competere alla nascita di un campo aperto di sinistra. Denon molla:Perdente anche nella sua Napoli, dove l’ex pm ha i legami più forti, si atteggia a ...

Alessan15927371 : RT @SecolodItalia1: De Magistris senza casa non si arrende al flop (1,4%) e sogna di battere le destre: “Inizio straordinario” https://t.co… - SecolodItalia1 : De Magistris senza casa non si arrende al flop (1,4%) e sogna di battere le destre: “Inizio straordinario”… - paolomarino : Mi piacciono i numeri: alla Camera la destra ha preso 12,8 milioni di voti, con Paragone. Senza, 12,3. La 'non d… - MarcoCampa10 : RT @paolomossetti: Una cosa che va aggiunta è che sono i compagni di PAP in primis a sapere, e ad aver definito De Magistris come un parola… - BansCollector : Ecco ora posso dirlo, visto che ho votato UP: Pensare che i due mandati di De Magistris a Napoli potessero portare… -