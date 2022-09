Dal caro-bollette all'assedio internazionale: tutte le sfide della Meloni (Di martedì 27 settembre 2022) tutte le sfide di Giorgia Meloni, aspirante premier che dovrà fin dalle prime battute confrontarsi con un'agenda complessa Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 settembre 2022)ledi Giorgia, aspirante premier che dovrà fin dalle prime battute confrontarsi con un'agenda complessa

PBPcalcio : Ale è il figlio di un mio caro amico, ha solo 4 anni,Ha affrontato un problema e sta combattendo come un leone. Il… - NicolaPorro : La Francia taglia l’energia all’Italia, ma dal 10 ottobre invierà gas alla Germania. Alla faccia della solidarietà… - berlusconi : Avremo un governo di centrodestra molto presto. Il primo provvedimento servirà per tutelare famiglie e imprese dal… - geometra3939 : @robersperanza Partiamo dal progresso, caro Speranza: in campagna elettorale vi siete buttati in una caccia alle st… - lagaiaceliaca : RT @EZanchini: Solare e batterie: solo i ricchi riescono a mettersi al riparo dal caro bollette? Da Orania, il villaggio per soli bianchi i… -