Carlo Alberto dalla Chiesa | nel podcast Cara Repubblica la vita del generale dei Carabinieri che lottò contro le Br e fu ucciso dalla mafia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 settembre 2022) Arriva una puntata speciale nel podacst– natocollaborazione tra RaiRadio ebinieri – ed è quella che riguarda una delle figure più illustri e amate:. Un racconto dai primi anni in Sicilia, in cui indagò sull’omicidio del sindacalista Placido Rizzotto e conobbe il potere emergente dei corleonesi, alla lotta alle Brigate Rosse, fino all’agguato in via Carini a Palermo. Oggi martedì 27 settembre, giorno in cui era nato il futuro, è stata rilasciata la puntata disponibile su Rai Play Sound. La serie dioriginali, presentata il 2 giugno scorso, in collaborazione trabinieri e Rai Radio, racconta ...