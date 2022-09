Cane perso nel bosco, si cerca Varenne: ‘Offriamo come ricompensa 20.000 euro’ (Di martedì 27 settembre 2022) Avere un Cane significa allargare il nucleo familiare. Un Cane diventa a tutti gli effetti un componente della famiglia e non sia mai solo pensare di perderlo… una tragedia. Purtroppo Silvana Ravellini, educatrice cinofila di Caselle Landi, in provincia di Lodi, ha perso il suo Varenne, un meticcio simil Breton bianco e arancione, 8 mesi fa nel bosco e da allora lo cerca disperatamente. Il desiderio di riabbracciarlo è tanto forte da aver indotto l’educatrice cinofila a offrire 20mila euro a chi riuscisse a ritrovarlo o anche solo a fornirle qualche informazione. Varenne un meticcio adottato da un’educatrice cinofila Silvana ha raccontato alla redazione de Il Giorno di aver adottato Varenne per “strapparlo da una situazione sbagliata. È arrivato a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 settembre 2022) Avere unsignifica allargare il nucleo familiare. Undiventa a tutti gli effetti un componente della famiglia e non sia mai solo pensare di perderlo… una tragedia. Purtroppo Silvana Ravellini, educatrice cinofila di Caselle Landi, in provincia di Lodi, hail suo, un meticcio simil Breton bianco e arancione, 8 mesi fa nele da allora lodisperatamente. Il desiderio di riabbracciarlo è tanto forte da aver indotto l’educatrice cinofila a offrire 20mila euro a chi riuscisse a ritrovarlo o anche solo a fornirle qualche informazione.un meticcio adottato da un’educatrice cinofila Silvana ha raccontato alla redazione de Il Giorno di aver adottatoper “strapparlo da una situazione sbagliata. È arrivato a ...

