(Di martedì 27 settembre 2022) Si tratta di uno dei finanziamenti maggiori ottenuti da una startup italiana. La società, fondata a Milano nel 2013, è quella che ha creato l'app per il tracciamento da Covid-19, Immuni

LaStampa : Bending Spoons ha annunciato un round di investimento record da 340 milioni. - ITItalianTech : Bending Spoons ha annunciato un round di investimento record da 340 milioni - arcamasilum : Bending Spoons (Milano 2013, i creatori dell'app #Immuni) ha annunciato una raccolta di capitali record pari a 340 milioni #Startup - startzai : RT @BHeroes_Italia: A #BurningInnovation ha parlato Luca Ferrari, Co-founder & CEO di Bending Spoons, uno dei principali sviluppatori di ap… - BHeroes_Italia : A #BurningInnovation ha parlato Luca Ferrari, Co-founder & CEO di Bending Spoons, uno dei principali sviluppatori d… -

Agenzia askanews

Nella categoria 50 Best Medium Companies e Best Small Companies troviamo la maggior parte delle aziende italiane premiate:, Sidea Group, Webranking, Chiesi Group, Fluentify e Nebulab. ...Rilevante la presenza italiana anche nella categoria 50 Best Medium Companies grazie a(Information Technology, Software, 6°posto), Sidea Group Srl (Information Technology, Consulenza ... Bending Spoons chiude mega round da 340 mln, entra Ryan Reynolds Illimity è la prima italiana (13esimo posto) tra le large companies; Bending Spoons (6), Sidea(15), Webranking (42) tra le medium companies. I fattori più ricercati sono: benessere, rispetto, equità e ...