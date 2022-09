Arabia Saudita, Mohammed bin Salman nominato primo ministro al posto del re. Il discusso principe è sempre più potente (Di martedì 27 settembre 2022) Il potente principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman è stato nominato primo ministro, incarico tradizionalmente ricoperto dal re, in un rimpasto di governo annunciato questa sera. Mohammed bin Salman “sarà il primo ministro”, secondo il decreto reale di re Salman pubblicato dall’agenzia di stampa ufficiale Saudita. Il secondo genito Khalid diventa ministro della Difesa. Il principe Abdulaziz bin Salman è stato confermato ministro dell’Energia, il decreto reale, portato dall’agenzia di stampa statale SPA, ha detto. Anche il ministro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Ilereditario dell’binè stato, incarico tradizionalmente ricoperto dal re, in un rimpasto di governo annunciato questa sera.bin“sarà il”, secondo il decreto reale di repubblicato dall’agenzia di stampa ufficiale. Il secondo genito Khalid diventadella Difesa. IlAbdulaziz binè stato confermatodell’Energia, il decreto reale, portato dall’agenzia di stampa statale SPA, ha detto. Anche il...

