Apmarr su artrite reumatoide ' dialogo medico - paziente centrale per cure'

BinaryOptionEU : RT 'Promossa da AbbVie con Anmar e Apmarr per favorire il dialogo tra reumatologo e paziente. - Adnkronos : Promossa da AbbVie con Anmar e Apmarr per favorire il dialogo tra reumatologo e paziente. -

Così Antonella Celano, presidente dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (), in merito alla campagna di sensibilizzazione sull'reumatoide, promossa da ......reumatici (Anmar) e dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (). L'reumatoide colpisce sia gli uomini che le donne, ma in modo diverso (4 - 13 ogni 100mila ...Roma, 27 set. (Adnkronos Salute) – “La campagna ‘Parla più forte della tua Ar’ credo che sia una delle iniziative più azzeccate per noi pazienti reumatologici, in particolare per quelli che hanno una ...Roma, 27 set. (Adnkronos Salute) - "Se si è affetti da artrite reumatoide avere un dialogo con il proprio reumatologo è fondamentale, perché in questo modo la patologia sarà meglio ...