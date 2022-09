Alla Sala Pasolini l’omaggio in musica di Rita Marcotulli a Truffaut

(Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Trittico di eventi questa settimana per la sesta edizione della rassegna “Racconti del Contemporaneo” organizzata dall’Associazione Tempi Moderni, presieduta da Marco Russo. La direzione organizzativa è di Maria Paola Cioffi; la direzione scientifica è di Alfonso Amendola. Venerdì 30 settembre 2022 giornata intensa tra cinema e. S’inizia alle ore 10.30 con la prima della sezione “La risacca dell’onda / Matinée” dedicataproiezione di film per gli studenti: in programma “The dreamers” (regia di Bernardo Bertolucci; con Louis Garrel; Eva Green, Michael Pitt, Anna Karina, Jean Pierre Kalfon, Jean Pierre Léaud). Sullo sfondo della Parigi del ’68, la storia di un triangolo amoroso che sfida ogni morale e ogni convenzione sociale. Un capolavoro iconico capace di giocare con le citazioni e di restituire loro ...

