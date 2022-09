Volley femminile | Italia-Portorico 3-0 | Mazzanti | “Ragazze brave a giocare di squadra e a recuperare”

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 settembre 2022) Il Ct della Nazionalenadi, Davide, ha parlato a RaiDue dopo la vittoria per 3-0 ottenuta contro la selezione di. Ecco le sue parole: “Partita sofferta? Siamo stati capaci di rientrare edi. Sta mancando un po’ quello, le intese e con la capacità di leggere le situazioni ma nei momenti importanti laha risposto e siamo stati bravi a. Stiamo lavorando anche dal punto fisico, abbiamo per questo programmato tre cambi per fare un lavoro fisico con chi ha riposato, Farò altro cambi anche contro il Kenya per arrivare lunghi in questo mondiale. Domani ci sarà il Belgio, avversaria che conosciamo meglio, Sicuramente sarà una partita tosta perché è una ...