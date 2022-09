SuperDonnarumma e gol di rapina Raspadori | quando fa l’Italia | l’Italia è irresistibile

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 26 settembre 2022) Quanto si sarebbe divertito Gioanbrerafucarlo.che ancora si lecca le ferite per il secondo Mondiale consecutivo perduto, per una sera si ritrova. Sia pure in quella confezione misteriosa che è la Nations League. Vince in Ungheria 2-0 e arriva prima nel girone di ferro con ungheresi, Germania e Inghilterra. Italia prima e va in semifinale con Olanda, Croazia e una tra Spagna e Portogallo (si decide domani). La Nazionale di Mancini passa a Budapest con una prestazione dal sapore antico. Non proprio palla avanti e contropiede ma un intelligente mordi e fuggi. Con Donnarumma che nel secondo tempo diventa straordinario protagonista con almeno tre interventi decisivi e di alto grado di difficoltà. Piaccia o no, è quasi sempre così. Le vittorie importanti delportano quasi sempre il marchio di questa ...