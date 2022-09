Spagna, Luis Enrique: «Favorite al Mondiale? Quello che dico io non conta, basta guardare la lista UEFA» (Di lunedì 26 settembre 2022) Luis Enrique, Ct della Spagna, ha parlato delle sue Favorite al Mondiale in Qatar in conferenza stampa Luis Enrique, Ct della Spagna, ha parlato delle sue Favorite al Mondiale in Qatar in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni: «Favorite per il Mondiale? Non serve che dica io quali siano basta vedere la lista UEFA e chi ha fatto più punti negli ultimi mesi. Brasile e Argentina storicamente sono sempre le Favorite, poi Inghilterra e Francia». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022), Ct della, ha parlato delle suealin Qatar in conferenza stampa, Ct della, ha parlato delle suealin Qatar in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni: «per il? Non serve che dica io quali sianovedere lae chi ha fatto più punti negli ultimi mesi. Brasile e Argentina storicamente sono sempre le, poi Inghilterra e Francia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

