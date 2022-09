Sicilia, Claudio Fava dice addio alla politica: “Mi fermo qui” (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Game over. Mi fermo qui. Dopo trent’anni di impegno politico mi chiamo fuori. La sconfitta elettorale non c’entra: c’entra la vita. Che ti propone un tempo per tutto: basta essere capaci di ascoltarla”. Così Claudio Fava, leader dei Cento Passi, annuncia su Facebook il suo ritiro dalla politica. “Mi fermo senza ripianti né recriminazioni – scrive -. Molto si potrebbe dire e scrivere (e forse, non qui, lo farò) su questa campagna elettorale noiosa e reticente, sulle scelleratezze di un Partito Democratico che in Sicilia preferisce sempre perdere pur di non rinunciare ai propri minuscoli califfati, su una candidata alla presidenza votata al silenzio (non spendere una sola parola sulle macerie ereditate si chiama silenzio, non ‘sobrietà ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Game over. Miqui. Dopo trent’anni di impegno politico mi chiamo fuori. La sconfitta elettorale non c’entra: c’entra la vita. Che ti propone un tempo per tutto: basta essere capaci di ascoltarla”. Così, leader dei Cento Passi, annuncia su Facebook il suo ritiro d. “Misenza ripianti né recriminazioni – scrive -. Molto si potrebbe dire e scrivere (e forse, non qui, lo farò) su questa campagna elettorale noiosa e reticente, sulle scelleratezze di un Partito Democratico che inpreferisce sempre perdere pur di non rinunciare ai propri minuscoli califfati, su una candidatapresidenza votata al silenzio (non spendere una sola parola sulle macerie ereditate si chiama silenzio, non ‘sobrietà ...

