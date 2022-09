Salvini e Letta: parlano gli sconfitti (Di lunedì 26 settembre 2022) Matteo Salvini, leader della Lega, commenterà il risultato elettorale - la Lega sotto il 10% - alle 11. In contemporanea è previsto anche l'intervento di Enrico Letta, leader del Partito Democratico. Leggi su today (Di lunedì 26 settembre 2022) Matteo, leader della Lega, commenterà il risultato elettorale - la Lega sotto il 10% - alle 11. In contemporanea è previsto anche l'intervento di Enrico, leader del Partito Democratico.

LegaSalvini : #Salvini: 'Letta stava bene a Parigi. In questa campagna non ne ha azzeccata una. Tra droga libera, ius soli e redd… - Giorgiolaporta : Prima proiezione del #senato. Il #centrodestra di #Meloni e #Salvini otterrebbe il DOPPIO dei seggi del… - sole24ore : #Meloni si prende l’Italia, exploit di #Conte. #Salvini e #Letta gli sconfitti.#ElezioniPolitiche2022:… - withoutfuzzy : Aspettiamo con ansia le dimissioni di un sedicente leader #Letta #pdnetwork e di un'altra bollito #Salvini #Lega - massimocala83 : @trecchinese La leadership di Letta è disastrosa. Come il programma del PD. Da Fi sono andati tutti da Calenda ma i… -