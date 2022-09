Russia, un uomo spara nel centro di leva che recluta per la guerra in Ucraina – Il video (Di lunedì 26 settembre 2022) Andrew Roth, giornalista del Guardian, ha pubblicato su Twitter un video che mostra un uomo che apre il fuoco sul comandante militare di un centro di leva nella città di Úst-Ilimsk nella regione di Irkutsk. L’uomo è morto. Max Seddon, che invece lavora per il Financial Times, ha pubblicato invece sul social network il filmato di un incendio doloso in un altro centro di reclutamento a Volgograd nel Sud della Russia. September 26, 2022 su Open Leggi anche: Russia, proteste e scontri in Daghestan contro la «mobilitazione parziale» – Il video In Russia salgono a 800 gli arresti per le proteste. La violenza della polizia contro il ballo anti Putin in piazza – I ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) Andrew Roth, giornalista del Guardian, ha pubblicato su Twitter unche mostra unche apre il fuoco sul comandante militare di undinella città di Úst-Ilimsk nella regione di Irkutsk. L’è morto. Max Seddon, che invece lavora per il Financial Times, ha pubblicato invece sul social network il filmato di un incendio doloso in un altrodimento a Volgograd nel Sud della. September 26, 2022 su Open Leggi anche:, proteste e scontri in Daghestan contro la «mobilitazione parziale» – IlInsalgono a 800 gli arresti per le proteste. La violenza della polizia contro il ballo anti Putin in piazza – I ...

