Per Di Battista la Meloni non ha vinto: “L’ha votata solo la metà degli italiani”. E hai detto niente… (Di lunedì 26 settembre 2022) Spara ad alzo zero il Dibba contro il povero Di Maio, l’ex amico e collega grillino rimasto rimasto fuori dal Parlamento. Alessandro Di Battista gode come un riccio ma pubblicamente sostiene di “non provare nessuna gioia, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso”. In un video postato su Facebook, però, si rivolge proprio a Giggino. “Gli consiglio di stare alla larga dal mondo della politica. Di studiare, di prendersi una laurea e di vivere la vita reale che, forse, negli ultimi anni non ha vissuto, perché c’è vita al di fuori dei palazzi. Non mi va di infierire, non deve essere facile”. Di Battista polemizza sulla vittoria di Giorgia Meloni Di Battista poi si rende un po’ ridicolo postando una frase che mette in discussione la vittoria piena di Giorgia Meloni, perché, a suo avviso, “è stata ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 settembre 2022) Spara ad alzo zero il Dibba contro il povero Di Maio, l’ex amico e collega grillino rimasto rimasto fuori dal Parlamento. Alessandro Digode come un riccio ma pubblicamente sostiene di “non provare nessuna gioia, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso”. In un video postato su Facebook, però, si rivolge proprio a Giggino. “Gli consiglio di stare alla larga dal mondo della politica. Di studiare, di prendersi una laurea e di vivere la vita reale che, forse, negli ultimi anni non ha vissuto, perché c’è vita al di fuori dei palazzi. Non mi va di infierire, non deve essere facile”. Dipolemizza sulla vittoria di GiorgiaDipoi si rende un po’ ridicolo postando una frase che mette in discussione la vittoria piena di Giorgia, perché, a suo avviso, “è stata ...

ZenatiDavide : Elezioni, Di Battista commenta il risultato di Di Maio: “Gli consiglio di stare alla larga dalla politica, di studi… - Giusepp70451081 : @GiovaQuez Di Battista quando deve dire che una cosa per lui è giusta prima la nega. - G_PoliticaTW : Di Battista: 'per Di Maio non provo nessuna gioia, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso, gli consiglio di st… - Davide_Battista : @liliaragnar Questo POTREBBE essere letto come il fatto che la Meloni non è organica a loro, e come accadde con Ber… - leonessa30 : @GiovanniChiacc3 Condivido in pieno l’analisi ma penso che sia troppo difficile per Di Battista. Sono considerazion… -