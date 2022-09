Nino Frassica | “Oggi di tv ce n’è tanta | la qualità è rara ma c’è”

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 26 settembre 2022) «Punto al Quirinale e ci arriverò» Libero Quotidiano, di Paola Pellai, pag. 28è talmente surreale che è impossibile non volergli bene. E un Ionesco e un Magritte messi insieme, scardina la logica delle parole e pennella la realtà con i colori dell’assurdo: il suo “frassichese” è un linguaggio universale che porta sorriso e divertimento.è “dentro” i nostri televisori dal 1985 quando Renzo Arbore lo volle con sé a Quelli della notte da allora la sua genialità non ha conosciuto soste. II 27 settembre esordirà come voce narrante nella nuova edizione del reality Il Collegio su Rai2 e da ottobre sarà di nuovo al tavolo di Che tempo che fa con Fabio Fazio su Rai3. Ma non è tutto… (…) La riconoscenza è merce, ma non c’è una sola intervista in cui lei si dimentichi di ringraziare Renzo ...