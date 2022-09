smile3023933329 : @seresbro Invece con draghi e col pd la bellezza era nel green pass, nei decreti discriminatori, nei lavoratori sos… - qn_lanazione : Negozi nel mirino, tre spaccate in una notte. Ladro usa l’auto per abbattere le vetrate - AndreaQuadrati : @amjwine Senti. Ho sentito che tanti negozi nel Lazio del gruppo Dico sono stati assimilati dal gruppo In's. Aprira… - diStasioStefano : RT @Alessan48303739: @jacopo_iacoboni ?? Donetsk oggi, ancora un bombardamento senza motivo a due passi da casa. Nel raggio di almeno un km… - pier2856 : RT @Alessan48303739: @jacopo_iacoboni ?? Donetsk oggi, ancora un bombardamento senza motivo a due passi da casa. Nel raggio di almeno un km… -

LA NAZIONE

Allarme a Montemurlo dove i colpi sono stati compiuti fra sabato e domenica. Un altro episodio simile si era verificato pochi giorni ...In certiè possibile invece ricorrere al pagamento one - click, il che significa che basta ... emerge che45% dei casi le truffe viaggiano attraverso un'e - mail;26% tramite Sms (31% ... Negozi nel mirino, tre spaccate in una notte Ladro usa l’auto per abbattere le vetrate Gli investigatori stanno verificando se in via Italia le telecamere del circuito di videosorveglianza comunale o quelle posizionate dinanzi i negozi e i bar hanno immortalato ... sono riusciti a ...In Germania molte persone sono costrette a tirare la cinghia per il drastico aumento dei prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari causato dal conflitto-russo ucraino, ma il settore dei beni di lu ...