Napoli, c’è interesse per il centrocampista del Lecce Joan Gonzalez (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Napoli sarebbe interessato al centrocampista del Lecce Joan Gonzalez, a riferire la notizia è La Gazzetta dello Sport. Il Napoli sarebbe interessato a Joan … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 26 settembre 2022) Ilsarebbe interessato aldel, a riferire la notizia è La Gazzetta dello Sport. Ilsarebbe interessato a… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ciropellegrino : A #Napoli uno/una ha cagato sulla scheda. Non so come abbia fatto, c'è la foto, è successo. #ElezioniPolitiche2022 - Antonio_Tajani : Oggi è #SanGennaro e l'aria di festa che si respira a #Napoli è travolgente. Uno dei Santi più amati,è stato eletto… - cyrocwaswater : RT @ciropellegrino: A #Napoli uno/una ha cagato sulla scheda. Non so come abbia fatto, c'è la foto, è successo. #ElezioniPolitiche2022 - figuredisfondo : RT @ValeriaParrell2: 79 anni fa, oggi, Napoli iniziò a combattere una lotta di liberazione dai nazifascisti che durò 4 giorni e 4 notti. Il… - ilcontefurio : @isnice_ è Medugno, c'era nel gf dell'anno scorso. È un modello (purtroppo anche Tiktoker) di Napoli -