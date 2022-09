Nakashima | casa dolce casa | dalla lezione di Djokovic al primo titolo a San Diego

punta a tornare all'Allianz Cloud e migliorare la semifinale raggiunta l'anno scorso, e persa in cinque set contro Sebastian Korda. Di, quarto statunitense con un titolo ATP all'...Riflettori puntati su altri due giovani americani come Jenson Brooksby e Brandon. Tanti, infine, i tennisti asiatici ai nastri di partenza, primi su tutti il padrone diSoonwoo Kwon , ...Brandon Nakashima non avrebbe potuto vincere il primo titolo ATP in una città più speciale di San Diego. Lo statunitense è nato qui, e qui ha ...Lunedì alle 11 Andreas e Luca scenderanno in campo rispettivamanente in Bulgaria e in Israele per guadagnare un posto in main draw. Eliminati Caruso, Travaglia, Marcora e Giustino ...