Mussolini, con la vittoria di Giorgia Meloni la stampa estera evoca il Duce (Di lunedì 26 settembre 2022) Elezioni politiche 2022 , la vittoria del centrodestra guidato da Giorgia Meloni è la breaking news sui siti dei media internazionali, e per molti media è 'il governo più a destra dall' epoca fascista ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 settembre 2022) Elezioni politiche 2022 , ladel centrodestra guidato daè la breaking news sui siti dei media internazionali, e per molti media è 'il governo più a destra dall' epoca fascista ...

fabiochiusi : Folha la tocca pianissimo: “Con Meloni, gli eredi di Mussolini fanno una nuova marcia su Roma dopo 100 anni” - federicofubini : Mussolini pensava di aver già inglobato con la violenza territori che non aveva né la forza né l'autorità di conqui… - testaquadrata : RT @DioBenedicaMe: È salito un partito fascista perché l'Italia non ha mai fatto i conti con lo schifo che ha fatto nel passato, non come l… - Ade_Tina89 : RT @DioBenedicaMe: È salito un partito fascista perché l'Italia non ha mai fatto i conti con lo schifo che ha fatto nel passato, non come l… - J00NIEplanet : RT @DioBenedicaMe: È salito un partito fascista perché l'Italia non ha mai fatto i conti con lo schifo che ha fatto nel passato, non come l… -