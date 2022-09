Mercedes-Benz - Una concept virtuale per League of Legends (Di lunedì 26 settembre 2022) La Mercedes-Benz si prepara a un debutto esclusivamente virtuale dedicato al mondo dei videogames. Il team di design guidato da Gorden Wagener ha realizzato una concept che sarà svelata in occasione della League of Legends World Championship che si terrà a partire dal 29 settembre. Wagener aveva già collaborato con la Riot Games nel 2021, ma senza che la Stella fosse coinvolta con la creazione di un veicolo vero e proprio. virtuale, estrema ed elettrica. Della concept per il momento possiamo vedere solo alcuni dettagli, ma è evidente come la libertà d'espressione di questo mezzo di comunicazione sia stata un'ottima scusa per sperimentare nuovi elementi stilistici. La vettura appare molto sinuosa e ha le forme di una sportiva, ma al di là della stella ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 26 settembre 2022) Lasi prepara a un debutto esclusivamentededicato al mondo dei videogames. Il team di design guidato da Gorden Wagener ha realizzato unache sarà svelata in occasione dellaofWorld Championship che si terrà a partire dal 29 settembre. Wagener aveva già collaborato con la Riot Games nel 2021, ma senza che la Stella fosse coinvolta con la creazione di un veicolo vero e proprio., estrema ed elettrica. Dellaper il momento possiamo vedere solo alcuni dettagli, ma è evidente come la libertà d'espressione di questo mezzo di comunicazione sia stata un'ottima scusa per sperimentare nuovi elementi stilistici. La vettura appare molto sinuosa e ha le forme di una sportiva, ma al di là della stella ...

linkmotorsepoca : MERCEDES-BENZ CLA sse-SL 280 SLC ben tenuta e manutentata - € 16700 VEICOLO VISIONABILE SU APPUNTAMENTO LINK MOTOR… - linkmotorsepoca : MERCEDES-BENZ GLA 220 d Automatic 4Matic Premium - € 30700 Link Motors Acireale propone Bellissima MERCEDES GLA 22… - TargaTelematics : RT @vaielettrico: Molte le novità in arrivo nella gestione digitale delle flotte elettriche da Targa Telematics e Octo Telematics, due azie… - EvoBusItalia : ??Daimler Buses alla fiera InnoTrans 2022 di Berlino: Debutto del nuovo servizio OMNIplus ON Uptime pro. ??La fiera… - RehmatK21970199 : @Helena_lolita U are Mercedes benz so I prefer Mercedes benz -