Meloni è donna | questo basta a fare la storia

(Di lunedì 26 settembre 2022) I manuali parleranno di lei come prima premier d’Italia. È Il Pd che l’accusa di complicità col patriarcato agenderwashing; la novità è enorme, ora la sinistra abbandoni gli anonimi travet in grisaglia e metta in prima fila le sue brave parlamentari

ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le elezioni'. Fdi supera il 25%, contro il 4 del 2018. Complimenti dalla Le Pen. Francesco Lollobrigida: «Grazie ai cittadini. Giorgia meloni prima premier donna e contro i diritti delle donne

C'è grande gioia - ha aggiunto - vediamo realizzato un sogno: Fdi primo partito d'Italia e Giorgiasi accinge a diventare il presidente de Consiglio, primanella storia della nostra ...Giorgiaè la prima presidente del Consiglio. La prima presidentee per molti è iniziata una fase di confusione tra "presidentessa" e "la presidente" che è un vero e proprio evergreen linguistico. ...Un nuovo taglio portafortuna, cosi' come fa sempre ogni volta alla vigilia di momenti importanti. E un look semplice ma deciso, 'nel quale ogni ...I manuali parleranno di lei come prima premier d’Italia. Il Pd che l’accusa di complicità col patriarcato fa genderwashing; la novità è enorme, ora la ...