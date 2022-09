Maldini: «Leao vuole restare. E con Cardinale al top» (Di lunedì 26 settembre 2022) «Rafa capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al Milan, lo capisce e ce lo dice. Poi ci sarà una trattativa ma noi sappiamo che i giocatori forti vanno pagati per il loro valore Se la squadra crescerà ancora, Leao avrà tutto per competere al massimo. Poi certo, non esiste un incedibile per L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 26 settembre 2022) «Rafa capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al Milan, lo capisce e ce lo dice. Poi ci sarà una trattativa ma noi sappiamo che i giocatori forti vanno pagati per il loro valore Se la squadra crescerà ancora,avrà tutto per competere al massimo. Poi certo, non esiste un incedibile per L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

