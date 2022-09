L' unico perdente tra Vittorio Sgarbi | lo sfogo dopo la sconfitta

(Di lunedì 26 settembre 2022) "È triste essere quasi l'della parte che ha vinto":commenta così la suanel collegio di Bologna del Senato, dove a spuntarla è stato Pier Ferdinando Casini (40 per cento contro 32,3). Il critico d'arte, che avrebbe dormito solo un paio d'orei primi risultati e che si sarebbe consolato con un frappè al latte, ha concesso un'intervista a Corriere Tv dalla sua terrazza in centro a Roma. "I cittadini di Bologna non sono cittadini liberi - ha detto-. Sono stato abbandonato da ogni partito e ho combattuto da solo". Poi ha aggiunto: "La cosa più logica era fare il gran rifiuto ma non era nel mio temperamento. Ma quando mi ha chiamato la Meloni... ho preso il collegio che mi han proposto. Che cosa ha fatto ...

