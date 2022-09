salvione : L’Olimpico è il tesoro della Roma: quanto porta l’effetto Mourinho - sportli26181512 : L’Olimpico è il tesoro della Roma: quanto porta l’effetto Mourinho: Abbiamo analizzato l’impatto economico della pa… -

Corriere dello Sport

ROMA - Il serbatoio di passione sta diventando anche un affare economico. La politica dei Friedkin, che hanno saputo riempire l'da quando il Governo (ormai ex) ha riaperto gli stadi, promette un raccolto eccezionale in termini di incassi. Nonostante i prezzi al ribasso, soprattutto per gli abbonati, la Roma ha già ...... L'Olimpico è il tesoro della Roma: quanto porta l'effetto Mourinho Abbiamo analizzato l'impatto economico della passione: sostegno per la squadra, ma anche affare economico da 35 milioni. Se il trend continua, il bilancio sorride ...