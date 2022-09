Letta si dimette, ma solo a marzo. E non fa autocritica. Pd nel caos: la rete invoca l’arrivo di Elly Schlein (Di lunedì 26 settembre 2022) Enrico Letta prima si consola: “Oggi il Pd, pur in un risultato insoddisfacente, è il secondo partito del Paese, il secondo gruppo Parlamentare ed è la prima forza di opposizione nel Parlamento e nel Paese”. Ah però… verrebbe da commentare. La parola sconfitta non riesce a pronunciarla. solo dopo, dinanzi alla domanda di un cronista, risponde: “So che la sconfitta è sempre solitaria“. E ha voluto alludere così al processo che già si va intentando, all’interno del partito, nei suoi confronti. E annuncia, in proposito, che quando si svolgerà il congresso a marzo lui non sarà candidato. In pratica si tratta di dimissioni ritardate. Basterà a placare gli animi e a curare i mal di pancia di un partito rissoso e con tendenza alle lotte intestine? C’è da dubitarne. Il tempo da qui a marzo è davvero infinito: cinque mesi di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 settembre 2022) Enricoprima si consola: “Oggi il Pd, pur in un risultato insoddisfacente, è il secondo partito del Paese, il secondo gruppo Parlamentare ed è la prima forza di opposizione nel Parlamento e nel Paese”. Ah però… verrebbe da commentare. La parola sconfitta non riesce a pronunciarla.dopo, dinanzi alla domanda di un cronista, risponde: “So che la sconfitta è sempre solitaria“. E ha voluto alludere così al processo che già si va intentando, all’interno del partito, nei suoi confronti. E annuncia, in proposito, che quando si svolgerà il congresso alui non sarà candidato. In pratica si tratta di dimissioni ritardate. Basterà a placare gli animi e a curare i mal di pancia di un partito rissoso e con tendenza alle lotte intestine? C’è da dubitarne. Il tempo da qui aè davvero infinito: cinque mesi di ...

