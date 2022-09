“La Wagner sono io”. Lo chef di Putin confessa (e lui chiude i confini) (Di lunedì 26 settembre 2022) Escalation in Russia. Il sito di informazione indipendente russo Meduza sostiene che il governo di Vladimir Putin chiuderà tutti confini agli uomini in età idonea per combattere nella guerra in Ucraina. La misura entrerà in vigore dal 28 settembre, una volta che saranno chiuse le urne per il referendum sull’annessione dei territori occupati. L’obiettivo del divieto è aumentare le truppe russe in Ucraina ed è in linea con la mobilitazione parziale della popolazione annunciata da Putin. Dovranno entrare nell’esercito, dunque, tutti i cittadini in riserva e anche quelli che hanno un minimo di esperienza militare. Inoltre, il leader russo ha previsto un aumento della produzione di armi e la capacità della produzione dell’industria della difesa. L’annuncio di mobilitazione di Putin ha scatenato la fuga ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 settembre 2022) Escalation in Russia. Il sito di informazione indipendente russo Meduza sostiene che il governo di Vladimirrà tuttiagli uomini in età idonea per combattere nella guerra in Ucraina. La misura entrerà in vigore dal 28 settembre, una volta che saranno chiuse le urne per il referendum sull’annessione dei territori occupati. L’obiettivo del divieto è aumentare le truppe russe in Ucraina ed è in linea con la mobilitazione parziale della popolazione annunciata da. Dovranno entrare nell’esercito, dunque, tutti i cittadini in riserva e anche quelli che hanno un minimo di esperienza militare. Inoltre, il leader russo ha previsto un aumento della produzione di armi e la capacità della produzione dell’industria della difesa. L’annuncio di mobilitazione diha scatenato la fuga ...

