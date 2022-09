Italia, Mazzocchi debutta: 'E' stato fantatico, ma è solo l'inizio' (Di lunedì 26 settembre 2022) Pasquale Mazzocchi ha debuttato con l'Italia e al termine della sfida con l'Ungheria ha raccontato le proprie emozioni a Rai Sport:... Leggi su calciomercato (Di lunedì 26 settembre 2022) Pasqualehato con l'e al termine della sfida con l'Ungheria ha raccontato le proprie emozioni a Rai Sport:...

sportli26181512 : Italia, Mazzocchi debutta: 'E' stato fantatico, ma è solo l'inizio': Pasquale Mazzocchi ha debuttato con l'Italia e… - sportface2016 : #Ungheria-#Italia 0-2, #Mazzocchi: “Magnifico esordire, sono ambizioso” - CalcioNews24 : ??#Mazzocchi dopo la sfida #UngheriaItalia ?? - Fprime86 : RT @theworldnews74: L'Italia vola alla final four della Nations League: 2-0 in Ungheria. - zazoomblog : Italia debutto in azzurro per Mazzocchi - #Italia #debutto #azzurro #Mazzocchi -