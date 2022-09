Italia-Giappone in tv: data, orario e diretta streaming Amichevole U21 2023 (Di lunedì 26 settembre 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Italia-Giappone, match valevole per la seconda Amichevole della formazione Under 23. Dopo aver conquistato la qualificazione diretta agli Europei di categoria, gli azzurrini di Paolo Nicolato, tornano in campo per riscattare la sconfitta subita qualche giorno fa con l’Inghilterra. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 26 settembre alle ore 15:30; la diretta televisiva sarà affidata a RaiSport+HD, mentre lo streaming a RaiPlay. SEGUI LA diretta TESTUALE PROGRAMMA E TELECRONISTI SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la secondadella formazione Under 23. Dopo aver conquistato la qualificazioneagli Europei di categoria, gli azzurrini di Paolo Nicolato, tornano in campo per riscattare la sconfitta subita qualche giorno fa con l’Inghilterra. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 26 settembre alle ore 15:30; latelevisiva sarà affia RaiSport+HD, mentre loa RaiPlay. SEGUI LATESTUALE PROGRAMMA E TELECRONISTI SportFace.

Azzurri : #Under21 ???? ???????????????? ?? ?????????????????? ?? ?? #Inghilterra ?????????????? 22 settembre, Pescara ?? - amorevaffanculo : RT @mocciosvs: i fusorari sono pazzeschi in giappone sono le 6, in canada le 17 e in italia è il 1922 - ustps_vw : RT @mocciosvs: i fusorari sono pazzeschi in giappone sono le 6, in canada le 17 e in italia è il 1922 - malandrina9 : RT @mocciosvs: i fusorari sono pazzeschi in giappone sono le 6, in canada le 17 e in italia è il 1922 - V94Valerio : RT @mocciosvs: i fusorari sono pazzeschi in giappone sono le 6, in canada le 17 e in italia è il 1922 -