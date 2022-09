Inter | novità sul futuro di Gosens

BisInterista : Stanotte novità sul futuro dell'Inter e di Interspac alla Maratona Mentana - zazoomblog : Proposta per Milan-Inter novità sulla Supercoppa Italiana: dove si potrebbe giocare - #Proposta #Milan-Inter… - serieApallone : Inter, novità sul futuro di Inzaghi: le ultime: Continua il momento infelice in casa Int...... leggi di più sul si… -

Fcinternews.it

e ripartono dalla Turchia. L'ex attaccante die Paris Saint Germain è un nuovo giocatore del Galatasaray e la sua famiglia lo ha seguito ad ...bene e i suoi cinque figli hanno accettato la...Una offerta importante alla quale l'difficilmente potrebbe dire no. Tutto ovviamente in vista dell'estate quando, senzadal punto di vista societario, è probabile che il club nerazzurro ... Affluenza negli stadi in Europa, le milanesi comandano in Italia: Inter alle spalle del Milan