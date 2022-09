“Gli sposi più belli. Felice oltre ogni dire”: matrimonio flash per la star della soap italiana (Di lunedì 26 settembre 2022) Grande gioia per la star della soap italiana che si è sposata con un matrimonio lampo: per lei, un testimone d’eccezione. Dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio sul set, per l’amatissima attrice, star indiscussa della soap opera italiana, è arrivata la proposta di matrimonio nella vita vera. L’attrice ha così detto sì all’amore della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 26 settembre 2022) Grande gioia per lache si è sposata con unlampo: per lei, un testimone d’eccezione. Dopo aver ricevuto la proposta disul set, per l’amatissima attrice,indiscussaopera, è arrivata la proposta dinella vita vera. L’attrice ha così detto sì all’amoreL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

kpopWorldItaly1 : #Nucksal tramite l’account Instagram ringrazia tutti per gli auguri del suo matrimonio: 'Grazie mille a tutti color… - rep_roma : Sposi al ristorante in incognito per risparmiare. Gli chef contro il ristoratore: 'Bravi!' Dandini: 'L'ho fatto anc… - Anto70007062 : RT @ascarpulla: Oggi abbiamo fatto 13...anni di matrimonio ???? ??#MarcChagall - Gli sposi della Torre Eiffel, 1938 - 1939 Olio su lino: 150… - StevieB03233280 : @PusJordan Ah, dimenticavo: pretendi che tua figlia/figlio/sorella/fratello/nipote sposi chi dici tu e non chi vuol… - bluvertigobot : Costruire una capanna, i massaggi, la crisi, le associazioni, la suora, il prete, gli sposi, la marijuana -