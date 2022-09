Giorgia Meloni ha vinto le elezioni: cosa succede ora (Di lunedì 26 settembre 2022) Il risultato delle elezioni del 25 settembre è storico, non solo per Fratelli d’Italia. Nessun grande paese europeo aveva mai visto un’affermazione così decisa della destra dal secondo dopoguerra a oggi. cosa succede ora col Governo Meloni? Dopo le elezioni si attende qualche giorno per la proclamazione degli eletti da parte degli uffici elettorali presso le Corti d’appello. Quest’anno tale passaggio potrebbe essere più complicato per via della legge che ha ‘tagliato’ i parlamentari portandoli da 945 a 600 Già fissata per il 13 ottobre la riunione dei nuovi deputati e senatori, anche se va ancora decisa l’ora. In questa prima seduta si proclamano gli eletti e si procede all’elezione dei presidenti di Camera e Senato I sistemi sono radicalmente differenti per i due rami. A Palazzo Madama si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Il risultato delledel 25 settembre è storico, non solo per Fratelli d’Italia. Nessun grande paese europeo aveva mai visto un’affermazione così decisa della destra dal secondo dopoguerra a oggi.ora col Governo? Dopo lesi attende qualche giorno per la proclamazione degli eletti da parte degli uffici elettorali presso le Corti d’appello. Quest’anno tale passaggio potrebbe essere più complicato per via della legge che ha ‘tagliato’ i parlamentari portandoli da 945 a 600 Già fissata per il 13 ottobre la riunione dei nuovi deputati e senatori, anche se va ancora decisa l’ora. In questa prima seduta si proclamano gli eletti e si procede all’elezione dei presidenti di Camera e Senato I sistemi sono radicalmente differenti per i due rami. A Palazzo Madama si ...

