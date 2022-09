Gazzetta: l’Inter chiude il bilancio con un rosso tra i 130 e i 140 milioni (Di lunedì 26 settembre 2022) Mercoledì si riunirà il Consiglio di Amministrazione dell’Inter. La Gazzetta dello Sport scrive che il bilancio che sarà presentato contempla un rosso tra i 130 e i 140 milioni. Un passivo più pesante delle previsioni, ma in miglioramento rispetto al 2021. “La settimana del Cda dell’Inter. Si terrà mercoledì, è di fatto il momento in cui sarà presentato il bilancio chiuso al 30 giugno scorso, che poi sarà portato davanti all’assemblea degli azionisti a fine ottobre per l’approvazione. Il passivo sarà più elevato di quanto si pensava qualche mese fa, con le stime fissate a -120 milioni. In realtà il rosso sarà tra i 130 e i 140 milioni, complici alcune operazioni in uscita che hanno comportato comunque un esborso (leggi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 settembre 2022) Mercoledì si riunirà il Consiglio di Amministrazione del. Ladello Sport scrive che ilche sarà presentato contempla untra i 130 e i 140. Un passivo più pesante delle previsioni, ma in miglioramento rispetto al 2021. “La settimana del Cda del. Si terrà mercoledì, è di fatto il momento in cui sarà presentato ilchiuso al 30 giugno scorso, che poi sarà portato davanti all’assemblea degli azionisti a fine ottobre per l’approvazione. Il passivo sarà più elevato di quanto si pensava qualche mese fa, con le stime fissate a -120. In realtà ilsarà tra i 130 e i 140, complici alcune operazioni in uscita che hanno comportato comunque un esborso (leggi ...

