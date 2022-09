BreakingItalyNe : FILIPPINE: Tifone Noru: Almeno 6 morti tra cui cinque soccorritori - vanilledollie__ : @D3FENC3LESS_ @AgneseLucrezia @MarcoNoel19 -nelle Filippine facevano il genocidio dei laureati e acculturati e poi… - EligioAldoVere : Filippine Deciso 49 anni fa (o 15 considerando solo il progetto più recente). In costruzione: 0 Indonesia. Deciso a… - cofante92 : @ritaHardata @pandrake1 Vabbè dai almeno lui l'ha trovata a Berlino, non è andato all'allevamento nelle Filippine. -

Il tifone piu' forte che quest'anno ha colpito leha provocato la morte disei persone, come riferito dalle autorita', dopo che ingenti e incessanti piogge e forti venti hanno colpito l'isola piu' popolosa del Paese. Il tifone Noru ...Il tifone Noru ha colpito il nord dellecausando la morte dicinque soccorritori, oltre che inondazioni e interruzioni di corrente. I funzionari del paese hanno sospeso le lezioni e le attività governative nella capitale ... Filippine, almeno 6 morti per il passaggio del tifone Noru - Mondo Il tifone piu' forte che quest'anno ha colpito le Filippine ha provocato la morte di almeno sei persone, come riferito dalle autorita', dopo ...Pesante maltempo colpisce Giappone e Filippine. In Giappone è il 15esimo della stagione. A nord di Manila 5 morti interi villaggi evacuati.