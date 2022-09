Emma Bonino batte Calenda, ma resta fuori dal Senato. E nel collegio di Roma Centro vince Mennuni di Fratelli d’Italia (Di lunedì 26 settembre 2022) La candidata del Centrosinistra Emma Bonino ha vinto la sfida contro Carlo Calenda nel collegio uninominale Lazio 2. Ma il risultato non è bastato all’esponente di +Europa per entrare in Senato. Già, perché in una delle sfide più attese di queste elezioni, quella di Roma Centro, ha vinto Lavinia Mennuni. La consigliera comunale di Fratelli d’Italia con il 36,30% delle preferenze (199.228 voti) ha battuto Bonino, che ha si è fermata al 33,2%, ossia 182.239 voti. Il leader di Azione, invece, è arrivato terzo, raccogliendo 77.211 voti, pari al 14,07% delle preferenze, ma verrà comunque eletto al Senato grazie al paracadute del proporzionale. su Open Leggi ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) La candidata delsinistraha vinto la sfida contro Carloneluninominale Lazio 2. Ma il risultato non è bastato all’esponente di +Europa per entrare in. Già, perché in una delle sfide più attese di queste elezioni, quella di, ha vinto Lavinia. La consigliera comunale dicon il 36,30% delle preferenze (199.228 voti) ha battuto, che ha si è fermata al 33,2%, ossia 182.239 voti. Il leader di Azione, invece, è arrivato terzo, raccogliendo 77.211 voti, pari al 14,07% delle preferenze, ma verrà comunque eletto algrazie al paracadute del proporzionale. su Open Leggi ...

ilpost : Emma Bonino probabilmente sarà fuori dal parlamento: secondo le previsioni di YouTrend alla fine +Europa non supere… - you_trend : ?? Nei collegi uninominali si segnalano le sconfitte di Luigi Di Maio, superato a Napoli dall'ex compagno di partito… - you_trend : Nella coalizione di centrosinistra, diversi seggi potrebbero cambiare in base al risultato nazionale di +Europa. Il… - Dedalus12470353 : RT @vncnzvlln92: Appena sveglio arriva la prima notizia che mi fa sorridere il giorno del mio compleanno: Emma Bonino fuori dal Parlamento.… - ambra208 : RT @ProItalia_org: Emma Bonino fuori dal Parlamento. Quelli di più Europa, da bravi euroinomani, non hanno superato il limite del 3% sancit… -